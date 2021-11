La Zone Mazaurette : moustache et lingerie fine pour homme

La moustache a-t-elle perdu son sex-appeal ? On se souvient de la grande époque où Tom Selleck, homme à moustache s’il en est, était un sex-symbol absolu, mais en 2021, arborer la moustache n’est plus aussi convaincant que dans les années 1980. Aujourd’hui, seuls 2% des femmes disent adorer la moustache. Dommage pour les 4% de la population masculine qui la portent. Mais alors, qui sont ces fameux 4% qui ne délaisseraient leur moustache pour rien au monde ? Maïa Mazaurette a mené l’enquête. En règle générale, le moustachu est plutôt sexagénaire, catholique, pratiquant et il vote au centre. En gros, le moustachu fait partie de la fanbase de François Bayrou. Maintenant que le mystère de la moustache est résolu, place aux questions sexe. Cette semaine, Maïa Mazaurette répond à Glenn qui veut savoir si une érection est possible même sans désir sexuel. Spoiler : oui. Des érections sans désir en se levant, en dormant, des érections-réflexes, tous les hommes en ressentent tous les jours. Maïa répond ensuite à Julien qui se demande s’il est le seul homme au monde à aimer porter des sous-vêtements en dentelle. La faute au sexisme, on a tendance à penser que seules les femmes peuvent exprimer un désir par le vêtement. Les hommes, eux, seraient condamnés à porter des habits neutres, passe-partout. Alors qu’en fait, chacun peut s’habiller comme il veut, à condition de savoir où chercher.