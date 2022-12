La Zone Mazaurette - Norman Thavaud, Jean-Marc Morandini : de quoi parle-t-on quand on parle de « corruption de mineurs » ?

Le youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Au total, six plaignantes ont porté plainte contre le youtubeur, cinq pour des faits de viols, deux d’entre elles étaient mineures au moment des faits. Le même jour, on a appris la condamnation de Jean-Marc Morandini à un an de prison et obligation de soin pour corruption de mineurs. Le présentateur de CNEWS a annoncé faire appel. Deux hommes, deux affaires de « corruption de mineurs ». Pour comprendre quels faits tombent sous le coup de la « corruption de mineurs » et comment ils se construisent, Maïa Mazaurette fait le point.