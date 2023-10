La Zone Mazaurette : la plus vieille sculpture du monde retrouvée le pénis en main

Maïa Mazaurette revient dans sa chronique « sexe » de ce vendredi sur l’une des plus vieilles sculptures du monde, vieille de 11000 ans, qui vient d’être découverte en Turquie. Il s’agit d’un homme tenant son pénis. Et ce n’est pas la première fois que des archéologues découvrent une sculpture d’un homme se tenant le pénis sur le même site ! Le style de ces sculptures rappelle l’homme d’Urfa, la plus ancienne statue humaine grandeur nature. Ces découvertes donnent un tout petit aperçu des premières religions des temps néolithiques, des religions manifestement très intéressées par les parties génitales. Maïa Mazaurette répond à la question d’Adèle Castillon « Quelles sont les options pour faire un bébé ? ». La chroniqueuse « sexe » commence par la manière naturelle, à savoir la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde, via l’intromission d’un pénis dans un vagin. Mais pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir d’enfants par ce biais, il y a d’autres solutions : la PMA, la procréation médicalement assistée, une expression qui regroupe l’insémination artificielle (on dépose du sperme dans votre utérus, généralement à la suite d’un traitement hormonal pour favoriser la fertilité), la fécondation in vitro (cette fois la fécondation a lieu en laboratoire et ensuite l’embryon est implanté dans votre utérus) et il y a aussi l’accueil d'embryon (un couple ou une femme vous donnent l’embryon, et il grandit dans votre utérus). Une dernière option existe, c’est celle de la congélation des ovocytes en vue d’une procréation médicalement assistée. C’est autorisé à toutes les femmes sans raison médicale depuis l’an dernier, à condition qu’elles aient entre 29 et 37 ans. Maïa Mazaurette met fin au dicton "plus c’est long plus c’est bon" et met en lumière les les périodes de l’année qui influent sur les rapports sexuels.