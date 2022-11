La Zone Mazaurette : on sait enfin ce que les hommes considèrent comme un rapport sexuel réussi

Selon une récente étude, pour 97 % des hommes, une relation sexuelle est réussie lorsqu’ils arrivent à donner un orgasme à leur partenaire et qu’ils font des préliminaires. La performance arrive en deuxième position. Ils sont, en effet, 92 % à estimer qu’un rapport est réussi lorsqu’il a duré suffisamment longtemps. Enfin, 91 % considèrent qu’il est important d’être en couple avec leur partenaire pour que le sexe soit vraiment satisfaisant. Des résultats qui sont donc bien loin des préjugés… Dessiner un pénis avec un avion ? C’est le petit jeu auquel s’est livrée l’armée américaine en Syrie. Selon les autorités, il ne s’agit que d’une simple coïncidence. En 2019 déjà, l’armée américaine avait parlé « d’accident » à propos d’un dessin similaire. Mêmes explications en 2017. Derrière ces anecdotes, se pose une vraie question : pourquoi montrer un pénis est-il un signe de défi ? Ce soir, dans sa chronique sexe, Maïa Mazaurette revient sur le symbole de pouvoir que représente le sexe masculin. Noël approche et Gwyneth Paltrow l’a bien compris. Comme chaque année, l’actrice a publié son catalogue de recommandations. Parmi elles, quelques idées sexy, comme des sextoys ou un fauteuil à sexe en cuir capitonné à plus de 29 000 euros. Mais à un moment où tout le monde parle de sobriété, comment peut-on continuer à vendre des accessoires sexuels hors de prix ? Une question que l’industrie de l’érotisme ne semble pas encore prête à se poser. La même question tourmente de nombreux parents : à partir de quand on peut parler sexe avec ses enfants ? Pour Maïa Mazaurette, le secret est de commencer à en discuter avant qu’ils ne soient ados.