La Zone Mazaurette : on sait enfin quels sont les facteurs qui permettent à une femme d’atteindre l’orgasme

La science a parlé : on connaît désormais les facteurs qui permettent à une femme d’avoir un orgasme. Parmi eux, la palme est attribuée au fait de recevoir un cunnilingus, à l’utilisation d’un sextoy et surtout, au fait de ne plus avoir ses enfants à la maison. Un facteur qui surpasse même de loin les autres. En septembre, le rappeur 50 Cent a collé un procès à une chirurgienne esthétique de Floride pour avoir sous-entendu qu’il se serait fait agrandir le pénis. Mais est-ce vraiment répréhensible ? D’après la loi, une telle attaque peut aller jusqu’en justice. Il est, en effet, possible de déposer une plainte pour diffamation au pénal, et pour atteinte à la vie privée au civil. C’est l’idée « géniale » d’une entreprise lituanienne : des chips goût vagin. Ce n’est pas la première fois qu’une marque fait un coup marketing similaire. Pourtant, on sait que deux femmes sur trois ont déjà été complexées par l’odeur de leur sexe. Des complexes qui poussent certaines à se parfumer le vagin, au détriment de leur santé.