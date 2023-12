La Zone Mazaurette : Pamela Anderson, reine du naturel

Maïa Mazaurette est de retour pour sa chronique sexe hebdomadaire. Elle centre son propos du jour sur l’image des célébrités qui prennent de l’âge. Et ce en prenant l’exemple de Pamela Anderson. Celle qui a notamment basé sa carrière sur un esthétique très superficiel, semble avoir pris un virage en apparaissant sans maquillage lors de différentes cérémonies ou sur son compte Instagram. Pamela Anderson semble aujourd’hui plus moderne que jamais. Maïa Mazaurette met en lumière dans sa chronique sexe les dangers liés à l’intelligence artificielle et les fausses images créées pour attaquer certaines femmes à leur insu. Exemple la semaine dernière où la journaliste et militante Salomé Saqué a posté sur son compte Instagram de fausses images mises en scènes par des internautes, des « deep nudes » qui explosent depuis 2019. La fondatrice d’une association anglaise lutte contre ce fléau après en avoir été victime. Le risque encouru est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Anne-Sophie Lapix, invitée de Quotidien ce vendredi, se prête au jeu des questions sexe à Maïa Mazaurette. Elle se demande s’il faut avoir peur des aphrodisiaques ? La chroniqueuse explique qu’il n’existe réellement aucun aphrodisiaque mais que certains produits se font passer pour. Par exemple la poudre de corne de rhinocéros, ou le viagra, qui a lui des effets sur la mécanique sexuelle. Elle explique qu’il vaut mieux se méfier de ces produits sauf lorsqu’il s’agit d’aliments naturels comme le gingembre. L’invitée de ce vendredi soir, Olivia Ruiz, demande à Maïa Mazaurette, dans sa chronique sexe, s’il existe un lien entre l’importance croissante du sujet du consentement chez les jeunes filles, et le fait que les jeunes fassent moins l’amour. Une étude de 2022 affirme qu’en 2021, 44% des 18-25 ans n’ont eu aucun rapport sexuel en 2021. Pour expliquer ces chiffres, la chroniqueuse met en effet en avant le consentement, la méfiance après le mouvement MeToo, mais pas que.