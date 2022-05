La Zone Mazaurette : parents, parlez de sexualité à vos enfants (mais pas n’importe comment)

Comment on fait les bébés, comment avoir une relation sexuelle protégée et sans risque, comment on utilise un préservatif, qu’est-ce que le consentement, comment reconnaître une situation à risque ou, au contraire, prendre plaisir ? Toutes ces questions, les enfants et les ados se les posent et pour y répondre, ils se tournent plus volontiers vers leurs amis, vers la télé, vers internet ou vers le porno que vers leurs parents. Pourtant, une étude du Journal of Sex Research a démontré que l’éducation sexuelle en famille a un impact positif sur la santé sexuelle des jeunes. Les parents sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à vouloir s’investir dans l’éducation sexuelle de leurs enfants, mais même avec toute la bonne volonté du monde, ils se heurtent parfois à des obstacles. Clichés de genre, pudeur, mauvaise communication, désinformation,… On en parle avec Maïa Mazaurette.