La Zone Mazaurette : peut-on être un homme et ne pas aimer le foot ?

Avec l’Euro qui démarre ce mardi soir pour les Bleus revient le cliché de l’amour obligatoire entre l’homme et le football. Mais est-on vraiment obligé d’aimer le ballon rond quand on est un homme ? Peut-on au contraire être un homme, un vrai et ne pas du tout aimer le foot ? C’est un grand OUI : en réalité, en France, la majorité des hommes n’aiment PAS le foot, ils sont même trois sur cinq à s’en cogner comme jamais. Autre question, toujours sur la masculinité et ses clichés : dans Libération ce week-end, on apprend que l’extrême droite est obsédée par la virilité. Une réalité observée dans le discours de nombreuses personnalités politiques de droite et d’extrême droite. Mais pourquoi une telle fixette sur la virilité ? La couille est-elle forcément d’extrême droite ? Dans un tout autre registre bien plus réjouissant, il semblerait que l’été soit chaud cette année. Selon un sondage Ifop/Cam4 à paraître mercredi, un célibataire sur trois se dit prêt à tout pour choper cet été : draguer de manière plus directe, coucher plus vite, coucher sans être amoureux, baisser ses critères de sélection, etc, etc.