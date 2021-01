La Zone Mazaurette: peut-on parler d’inceste quand il n’y a pas de liens du sang ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Alors qu’en Europe, la tendance est au reconfinement, les Français commencent eux aussi à s’inquiéter, notamment pour leur couple. Comment s’en sortir avec un troisième confinement ? Comment faire pour garder un peu d’intimité dans le couple quand on passe sa vie l’un sur l’autre – et pas toujours dans les moments les plus chics ? Comment convaincre son ou sa partenaire de faire le « Dry January » quand on sait que la consommation d’alcool a fortement augmenté depuis le premier confinement ? Côté actualité enfin, on parle beaucoup d’inceste depuis 24h après les révélations de Camille Kouchner sur les agressions sexuelles subies par son frère jumeau de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Peut-on parler d’inceste lorsqu’il n’y a pas de lien du sang ? Ce soir, Maïa Mazaurette répond à toutes ces questions.