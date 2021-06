La Zone Mazaurette : peut-on s’aimer quand on ne vote pas pareil ?

Le procès Mila se tient en ce moment à Paris. Treize personnes sont jugées pour harcèlement et menaces de mort contre la jeune lycéenne. Treize personnes différentes avec pourtant un profil-type : sur les 13 accusés, dix sont des hommes, aucun n’a plus de trente ans. Et ça, ce n’est pas vraiment un hasard. Selon les chiffres du gouvernement français, on peut définir un « profil-type » du harceleur : 80 à 90% d’entre eux sont des hommes – alors que 80 % des victimes sont des femmes. Pourquoi les hommes sont-ils plus susceptibles de harceler que les filles ? Sans doute parce que les codes de la virilité valorisent le manque d’empathie plus que la compréhension. En cette période électorale, plein de couples sont confrontés à cette question : comment concilier couple et désaccord politique ? Peut-on s’aimer quand on ne vote pas pareil ? Et enfin, à l’approche de l’été, une question revient souvent : que faut-il faire de ses poils pubiens ? Les garder, les enlever ? Les cacher, les exposer ? En fait, tout dépend de vos plans pour l’été.