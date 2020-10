En savoir plus sur Yann Barthes

Va-t-on arrêter de parler des crop top des jeunes filles ? A priori, non. L’institut de sondage IFOP a réalisé, pour le magazine Marianne, une enquête sur les tenues des jeunes filles qui n’est pas passée inaperçue. Pour cause : outre des dessins très sexualisés des corps des jeunes, l’enquête est accusée de remettre en question la liberté vestimentaire des femmes. On en parle avec Maïa Mazaurette.