La zone Mazaurette : peut-on vraiment imposer une grossesse façon Jonathan Cohen dans "Énorme" ?

Dans « Énorme », Jonathan Cohen et Marina Foïs jouent les couples modèles. Ils s’aiment, vraiment, mais il manque une petite chose dans la vie de Jonathan Cohen : un bébé. Marina Foïs n’en veut pas, qu’importe : il trafique sa pilule et s’arrange pour la faire tomber enceinte, ni vu ni connu (ou presque). Dans la vraie vie, peut-on vraiment imposer une grossesse sans avoir à en répondre ? Et plus généralement, peut-on être une personne formidable, aimante, amoureuse et quand même faire la pire des crasses à sa moitié ? « Énorme » a retourné le cerveau de Maïa Mazaurette, qui nous débriefe.