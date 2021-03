La zone Mazaurette : police partout, délice nulle part

Toutes les semaines, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que vous vous posez sur le couple, l’amour, le sexe et les tabous. Ce mardi, elle répond à Hady, 29 ans, qui veut savoir si un « plan cul » peut devenir une relation sérieuse, à Aurélie qui envisage de mentir sur sa virginité pour que son prochain partenaire ne la juge pas, à Robin qui veut savoir comment reconnaître une relation toxique et enfin, Maïa Mazaurette répond à la question soulevée par la police nationale ce week-end : est-ce qu’envoyer un nude c’est vraiment prendre le risque de le voir partagé ? Spoiler : non.