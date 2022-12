La Zone Mazaurette : pour comprendre la polémique autour de Bastien Vivès

Cette année, le Festival de la BD d’Angoulême, référence en matière de bande-dessinée, a décidé de donner carte blanche à Bastien Vivès. L’auteur est à l’origine de plus d’une vingtaine de romans graphiques et séries, de deux adaptations au cinéma et d’une bonne dizaine de prix. Les œuvres de Bastien Vivès sont traversées de motifs récurrents : l’inceste réel ou fantasmé, la pédocriminalité et l’érotisation de très jeunes personnages. C’est justement ce qui a provoqué l’indignation d’une partie du public. On en parle avec Maïa Mazaurette.