La zone Mazaurette : pour rebooster le moral sexuel des couples

C’est peu de le dire : le confinement, le covid, l’angoisse ont pesé sur le moral des couples dans le monde. Alors on sait que beaucoup se sont engueulés, mais en France on s’en sort finalement pas si mal avec peu de couples qui ont fini par se séparer. En revanche, côté vie sexuelle, le moral est là aussi au plus bas. Heureusement, il existe plein d’astuces et de bons conseils pour se redonner le sourire, en toutes circonstances. On en parle avec Maïa Mazaurette.