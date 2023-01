La Zone Mazaurette : on sait enfin pourquoi certaines femmes crient pendant l'amour

Une étude a révélé les raisons qui poussent les gens et notamment les femmes à crier durant un rapport sexuel. Des chercheurs se sont intéressés aux cris orgasmiques, soient scientifiquement et poétiquement appelées “vocalisations copulatoires”. Neuf femmes sur dix interrogées ont révélé que crier permettait de booster leur estime de soi ou de leur partenaire. Deux-tiers d’entre elles ont également répondu que c’était une manière d’accélérer la jouissance de leur partenaire pour terminer rapidement le rapport. D’autres femmes ont expliqué que leurs cris permettaient de tromper l’ennui ou de les réveiller quand elles étaient fatiguées. Les vidéos pornographiques ont aussi participé à rendre banal le fait de crier durant un rapport sexuel pour les femmes. Des chercheurs de l’University College de Londres ont mené une étude pour savoir si les hommes qui possédaient de grosses voitures avaient un petit pénis. Pour cette étude, ils ont dû monter une expérience assez compliquée mais le résultat a confirmé leur hypothèse : oui, quand un homme est complexé par la taille de son sexe, il s’intéresse soudainement aux voitures de sport. “L’Atlas Mondial des Sexualités” publié aux éditions Autrement dresse avec plus de 100 cartes un panorama des sexualités, à partir d'une géographie française, européenne et mondiale. La libération de la parole sur la sexualité bouscule le rapport à notre corps et la société doit faire face à de nouveaux enjeux autour des questions sexuelles. Une activité sportive et un rapport sexuel libèrent deux hormones du plaisir, l’endorphine et la dopamine. A la fin de chacune de ces activités, le corps fabrique de la sérotonine qui produit un effet anti-dépresseur. Mais à la différence du sport qui libère de l’adrénaline soit l’hormone du stress, le sexe va délivrer un déferlement d’ocytocine, soit l’hormone de l’attachement. Et à la clef d’un rapport sexuel se trouve souvent l’orgasme. Or, aucun sport n’est connu pour avoir ce même effet.