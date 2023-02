La Zone Mazaurette : pourquoi certaines femmes ne veulent plus d’enfants ?

Selon une étude récente, 31% des Françaises en âge de procréer ne veulent pas faire d’enfant. Parmi les raisons évoquées on retrouve : le réchauffement climatique, la situation politique et le manque d’argent. Mais l’argument le plus utilisé est qu’elles n’en ont tout simplement pas envie. Plus de vingt ans auparavant, une Française sur dix estimaient pouvoir s’épanouir sans enfant, contre une sur trois aujourd’hui. La maternité n’est plus vue comme un idéal ou une condition de l’épanouissement féminin. Par exemple, dans le nouveau film “Baby Ruby” de Bess Wohl et porté par Noémie Merlant, la maternité est même transformée en film d’horreur.