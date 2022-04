La Zone Mazaurette : pourquoi Emmanuel Macron s’est-il entouré d’enfants pour fêter sa réélection ?

L’élection présidentielle étant terminée, Maïa Mazaurette consacre de nouveau ses mercredis à donner la parole aux enfants et à nous parler des sujets qui les concernent. Cette semaine, elle revient sur la mise en scène d’Emmanuel Macron, arrivant entouré d’enfants pour fêter sa réélection dimanche soir. Maïa Mazaurette s’intéresse au rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Lequel veut garantir une liberté d’expression totale sur le réseau social. La liberté d’expression, si elle est un droit indispensable en démocratie, est toutefois régie par des lois, notamment contre le harcèlement en ligne. Or les plus jeunes sont les plus touchés par ce phénomène.