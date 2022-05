La Zone Mazaurette : pourquoi l’asphyxie érotique est-elle de plus en plus répandue malgré sa dangerosité ?

Attraper quelqu’un à la gorge pendant un rapport sexuel pour l’empêcher de respirer. Cette pratique, appelée asphyxie érotique est de plus en plus répandue. Malgré les risques d’évanouissements ou de lésions, aux Etats-Unis, 64 % des jeunes femmes ont déjà été étranglées pendant des rapports sexuels et 29 % des jeunes hommes. La tendance est même trois fois plus fréquente chez les jeunes que dans le reste de la population. Principale explication à ce phénomène : la pornographie, les réseaux sociaux, mais aussi les films et les séries. La pratique y est souvent présentée comme glamour sans qu’il n’y ait aucune mention de ses risques comme nous l’explique, ce vendredi, Maïa Mazaurette dans la chronique sexe.