La Zone Mazaurette : pourquoi l’attitude de Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe était sexiste ?

Le mercredi, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants pour leur expliquer l’actualité. Cette semaine, elle revient sur l’échange surréaliste entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe sur BFMTV mardi. Le ministre de l’Intérieur, agacé par les questions de la journaliste, lui a demandé à plusieurs reprises de se « calmer » tout en lui assurant que « tout va bien se passer ». Des propos qui ne sont pas du tout passés auprès des téléspectateurs et des internautes. Pourquoi ? Parce qu’un homme qui demande à une femme de « se calmer », c’est rarement une preuve de gentillesse. C’est même largement considéré comme du sexisme et de la misogynie. Parce qu’en demandant à une femme de se calmer, on laisse entendre qu’elle ne serait pas maîtresse de ses émotions, pire qu’elle serait gouvernée par elles. On lui ôte donc toute possibilité d’être purement professionnelle ou précise.