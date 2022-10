La Zone Mazaurette : pourquoi les hommes accusés de violences sexuelles et sexistes sont souvent défendus par des avocates ?

Pour assurer la défense des hommes accusés de violences sexuelles et sexistes, on trouve souvent des avocates. Des femmes donc, qui doivent monter au créneau pour défendre des hommes accusés de violences : faut-il s’en étonner ? Face à la Justice au sens large, un avocat « a l’obligation de défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou ceux de ses confrères ». Comprenez : une fois passée la robe, un avocat n’est plus un homme ou une femme, mais un avocat seulement. Aux yeux de la Justice donc, rien d’étonnant. C’est aux yeux du public que les choses se compliquent.