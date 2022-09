La Zone Mazaurette : pourquoi la pilule du lendemain gratuite est une bonne chose pour tout le monde ?

Cette semaine, il y a eu du nouveau. Du côté de la pilule du lendemain d’abord, puisqu’elle va devenir gratuite pour toutes les femmes. Mais aussi du côté des dépistages des maladies sexuellement transmissibles, qui vont aussi devenir gratuits pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Deux super bonnes nouvelles donc, même d’un point de vue financier. Chaque euro investit dans la contraception permet, en effet, d’économiser à terme trois euros à la société. Même constat pour les MST. En France pourtant, 2 % du budget seulement est investi dans la prévention, contre 4 % chez nos voisins européens. Embrasser quelqu’un revient à échanger plus de 80 millions de bactéries. Un partage qui peut engendrer herpès buccal, mononucléose infectieuse, grippe ou encore méningite. Mais pas de panique : l’échange de salive entre humains reste bon pour la santé car il permet, entre autres, de faire baisser le stress comme nous l’explique, ce vendredi 23 septembre, Maïa Mazaurette dans sa chronique. Il y a du nouveau sur la planète sexe. Une nouvelle innovation sexuelle, à destination des personnes aveugles vient de voir le jour. Pour combler le manque d’inclusion pour ces personnes en matière d’éducation sexuelle, un kit composé de figurines, de plaquettes en braille et de programmes audio a été créé en Pologne. Son but : informer les personnes aveugles sur la sexualité sans passer par des vidéos ou autres supports uniquement visuels.