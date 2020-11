La zone Mazaurette: "pute", "poulette" ou "bobonne", les charmants synonymes de "femme" dans le dico

En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que l’annonce de l’allongement du congé paternité avait été largement félicitée, les Sénateurs ont décidé que finalement, exiger des jeunes pères qu’ils passent 7 jours avec leur nouveau-né était peut-être un peu exagéré. Selon eux, cette mesure si elle est rendue obligatoire pourrait « nuire à certaines entreprises » et déranger les pères « qui n’ont pas envie » de prendre leur congé. Là où le rejet des Sénateurs est d’autant plus notable, c’est qu’il est porté par une femme, Chantale Deseyne, sénatrice de l’Eure-et-Loire, qui juge qu’il serait « liberticide » d’imposer un congé aux nouveaux papas. En oubliant, au passage, que ce qui est liberticide, c’est de laisser les mamans seules à la maison. Côté littérature, le dictionnaire Oxford a décidé de modifier sa définition du mot « femme ». Mais aussi celle du mot « homme » ou de « travail domestique ». Un dépoussiérage sympathique et essentiel puisque jusque-là, on trouvait comme synonyme de femme les mots « pute » ou « salope ». Pas très classe. Aujourd’hui les synonymes existent toujours, mais avec une mention précisant que ce ne sont pas des termes à employer dans une conversation polie.