La Zone Mazaurette : pourquoi le froid fait diminuer la taille du pénis

Début décembre rime avec températures polaires, on a donc dû ressortir les pulls et les écharpes. C’est aussi l’occasion pour beaucoup d’hommes de se poser la question : pourquoi les pénis deviennent petits quand il fait froid ? La réponse est toute simple. Lorsqu’il fait froid, le corps cherche à garder la chaleur près des organes vitaux. Or, le sexe masculin n’est pas un organe vital. Donc ce sont les parties à l’extrémité du corps qui refroidissent en premier : les doigts, les oreilles, le nez ou encore le pénis. Et si cet organe rétréci c’est parce qu’il n’est pas composé d’os ou de cartilage pour maintenir les dimensions habituelles. Mais surtout, c’est parce qu’il est constitué par de nombreux vaisseaux sanguins, nécessaires à l’érection. Ainsi, la longueur du sexe masculin peut diminuer de moitié et perdre jusqu’à 30% de sa largeur. Depuis le 5 décembre, une affaire d’infidélité secoue la télévision américaine. TJ Holmes et Amy Robach, deux présentateurs vedettes de l’émission “Good Morning America” ont été mis à pied par la chaîne ABC parce qu’ils vivaient une histoire d’amour “interdite”. L’objet du scandale ? Les deux journalistes sont déjà mariés à d’autres personnes. Ces derniers n’ont pas commis de faute professionnelle, mais la chaîne réprouve moralement cette affaire. Selon une étude, 84% des Américains pensent que l’infidélité est immorale. Dans cette étude menée dans quarante pays, la France semble faire figure d’exception puisque seulement 47% d’entre nous condamnent l’infidélité. Le plaisir sexuel s’exprime entre autres par des rougeurs, des tremblements, une accélération du rythme cardiaque, un état d’euphorie, une perte de contrôle et plein d’autres manifestations physiques qu’on peut aussi ressentir lorsqu’on rigole. Les sensations sont tellement similaires que le cerveau peut confondre le rire avec l’excitation. Ce phénomène peut expliquer l’existence de tout un pan de la sexualité basé sur un fétichisme bien spécifique : les chatouilles.