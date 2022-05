La Zone Mazaurette : que faire en cas de harcèlement au travail ?

Suite aux nouvelles révélations de l’affaire PPDA, une question se pose : que faire si votre patron vous harcèle ? La première chose est d’aller porter plainte. Mais ensuite ? Vous pouvez arrêter votre travail, ou bien le continuer. Dans les deux cas, votre employeur est dans l’obligation de respecter des règles pour vous protéger et ne peut pas vous licencier. Si en pratique, ces conseils ont l’air simples, dans les faits, ils ne sont souvent pas respectés. Et c’est un problème. Surtout quand on accuse les plaignantes d’être opportunistes.