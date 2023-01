La Zone Mazaurette : qui est Andrew Tate, le masculiniste mis KO par Greta Thunberg ?

Andrew Tate aime les grosses voitures qui polluent, mais il n’aime pas beaucoup qu’on lui dise. Alors, sur Twitter, Andrew prend à parti les écolos, comme Greta Thunberg. Mais Andrew n’anticipe pas le retour de bâton. La semaine dernière, lorsqu’il a pris à parti la jeune écologiste, laquelle lui a répondu dans un tweet cinglant repris plus de 4 millions de fois, Andrew Tate ne devait pas s’attendre à un tel retour de karma. 48h plus tard, il était arrêté manu militari par la police roumaine pour « trafics d’êtres humains ». Il est également soupçonné de viol et de constitution de groupe criminel organisé. Andrew Tate est connu pour un véritable concentré de masculinisme. A 36 ans, cet américano-anglais est ex-champion de kickboxing et depuis sa retraite, il propose, moyennant une coquette somme, de vous rendre riche, à grands renforts de hurlements et d’imaginaire viril le plus bourrin qui soit. On en parle avec Maïa Mazaurette.