La Zone Mazaurette : qui sont les "lobbies LGBT" qu’Éric Zemmour veut "chasser" des écoles ?

Tous les jeudis, Maïa Mazaurette jette un œil à la campagne présidentielle. Cette semaine, elle revient sur les propos d’Éric Zemmour sur un supposé « lobby LGBT » dans les écoles françaises. Invité à donner une conférence à l’école de commerce ESCP en fin de semaine dernière, le polémiste désormais candidat a énuméré ses propositions en matière d’éducation. Parmi elles, celle de « chasser de l’école les marchands du temple minoritaire, c’est-à-dire les lobbies LGBT et autres qui n’ont rien à faire à l’école ». Quel est ce « lobby gay » dont parle Éric Zemmour ? Il apparaît en France au moment des premières Manifs pour Tous, il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, le « lobby LGBT » fait partie des épouvantails de la droite dure, au même titre que « l’islamo-gauchisme » et le « wokisme ». Parler de « lobby » n’a rien d’innocent : avec ce terme, on rappelle le lobby du tabac, celui de la chasse ou de l’armement, on s’imagine un monde secret, des machinations et des pots-de-vin distribués dans les allées du pouvoir. Dans le monde réel, le lobbying définit un groupe de pression servant à faire avancer des intérêts, pas nécessairement commerciaux ou financiers. Certains syndicats font du lobbying pour défendre les salariés, pour défendre certaines causes. En France, il existe effectivement des « lobbies LGBT ». Trois pour être précis. Sur un total de 1956 lobbies. Il y a donc le FLAG, l’ADFH et l’Inter-LGBT.