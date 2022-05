La Zone Mazaurette – Remise en cause du droit à l’IVG : le féminisme en a vu d’autres

La décision de la Cour suprême des États-Unis qui pourrait remettre en cause le droit à l’avortement a provoqué une vague d’indignation dans le pays. Depuis les révélations du site Politico, les manifestations s’enchaînent dans les grandes villes américaines avec un objectif clair : hors de question de revenir en arrière. Hors de question de se voir retirer un droit si durement acquis et depuis si longtemps. Pourtant, si l’on fait un petit retour dans le temps, on réalise vite que l’histoire du féminisme est marquée de ces retours en arrières, ces « backlash » comme les appelait la journaliste américaine Susan Faludi. De tous temps, les femmes se sont vu octroyer de nouvelles libertés… qu’on leur a ensuite vite reprises. Avant de leur rendre à nouveau. Preuve que le féminisme est un combat de chaque instant. Preuve aussi qu’il fait preuve d’une incroyable résilience.