La zone Mazaurette : RIP la levrette et vive Slut-oween

On commence cette chronique sexo avec une bien mauvaise nouvelle : la mort de la levrette. Une étude tchèque a prouvé que les femmes atteignaient plus facilement l’orgasme en étant assise sur leur partenaire ou lorsque les deux partenaires sont assis l’un sur l’autre. Fini donc la vue sur l’oreiller ou le mur d’en face pendant la levrette. RIP. Côté mort toujours, Halloween c’est demain et c’est justement la fête la plus érotisable du calendrier. On peut s’y déguiser – qui n’a jamais connu la fête au combo infirmière sexy/chat sexy/pharaon sexy ? – et laisser libre court à son imagination. Et ça, le business du sexe l’a très bien compris. Halloween désinhibe et c’est pour ça qu’il faut en profiter. Les fabricants ont donc redoublé d’idées pour proposer des sex toys aux couleurs d’Halloween et de nouveaux jeux à tester.