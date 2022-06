La Zone Mazaurette : Ryan Gosling réinvente le Ken de Barbie

Barbie et Ken au cinéma. Dans un vrai film. Avec de vrais acteurs. Et pas n’importe lesquels : dans le rôle de Ken, rien de moins que Ryan Gosling et dans celui de Barbie, rien de moins que Margot Robbie. Seules deux images du film, dont la sortie est prévue en 2023, ont été dévoilés et déjà le projet fait couler beaucoup d’encre. On a, d’un côté, les impatients et de l’autre ceux qui s’inquiètent de voir transposer à l’écran la farandole de clichés véhiculés pendant des années par Barbie. Alors qu’à y regarder de plus près, la réalisatrice Greta Gerwig a prévu de surpasser ces stéréotypes faciles.