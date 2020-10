La Zone Mazaurette : Sanna Marin, Marlène Schiappa, Cécile Duflot, … lâchez les corps des élues

En savoir plus sur Yann Barthes

En Finlande, le décolleté de la Première ministre Sanna Marin a fait scandale cette semaine. On a l’habitude en France, avec des précédents dont tout le monde se souvient : la robe de Cécile Duflot à l’Assemblée ou la mini-jupe de Najat Vallaud-Belkacem. Et comme on sent bien que le débat sur la tenue que doivent ou ne doivent pas porter les responsables n’est pas près de s’arrêter, on joue à « Rhabille ton élue » avec Maïa. Elue au féminin parce que, curieusement, ça ne concerne jamais les hommes. Question « couvre-feu » désormais, on se demande qui sont les premiers visés (les jeunes). Avec la mise en place d’un couvre-feu en soirée, ce sont essentiellement les jeunes qui seront impactés. En revanche, on ne leur interdit pas d’aller à l’école ni au travail le reste de la journée. Et ça, ça nous rappelle que la jeunesse a souvent eu bon dos.