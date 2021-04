La Zone Mazaurette : sexe et écologie ont plus en commun qu’on ne le croît

On aurait tort de croire que le sexe et l’écologie n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Au contraire, être « sexoresponsable » c’est tout un programme que nous explique en détail Maïa Mazaurette en répondant aux questions des téléspectateurs. Elle répond par exemple à Alex qui veut savoir si on peut faire l’amour avec la nature, à Barbara qui veut savoir si les sextoys sont encore autorisés quand on veut quand même sauver la planète et à Livia qui veut connaître l’impact écologique de la pornographie.