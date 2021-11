La Zone Mazaurette : sexualité mystique, insatisfaction et infidélité

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe. Cette semaine, elle commence par répondre au philosophe Frédéric Lenoir qui veut savoir si on peut atteindre la transcendance par la sexualité. Vaste question. Elle répond ensuite à Nicolas qui se demande si un couple peut tenir la distance lorsqu’un des partenaires est insatisfait et à Alexandre qui veut savoir si on peut tromper quelqu’un qu’on aime.