La Zone Mazaurette : She Hulk, seule héroïne qui peut tout péter en restant super bien maquillée

She Hulk est la nouvelle héroïne Marvel. Pendant féminin du Hulk que tout le monde connaît, elle est, comme lui, verte, très musclée et pas hyper facile à vivre. À la différence de M. Hulk qui représente une force brute, brutale, un déchaînement de violence, qu’on voit transpirant, les veines lui sortant du front, She Hulk est quant à elle toujours proprette, maquillage soigné et cheveux brushingués.