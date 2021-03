La zone Mazaurette spécial kids : comment différencier le crush de l’amour ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions que se posent les enfants et les ados sur l’amour, le couple, le corps et la sexualité. Cette semaine, elle répond à ceux qui se demandent si on peut fouiller dans le téléphone portable de ses camarades d’école, à Loïs qui ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas se marier avec son petit copain, à Amandine, Lily, Albane et Maëlwenn qui veulent savoir comment faire la différence entre un crush et de l’amour et à Basile qui ne comprend pas pourquoi certains garçons pensent que les filles sont moins fortes que les garçons.