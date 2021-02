La zone Mazaurette spécial Saint-Valentin, garantie sans guimauve

En savoir plus sur Yann Barthes

Parce que c’est bientôt la Saint-Valentin, cette semaine Maïa Mazaurette voulait nous parler d’amour et de tendresse. Jusqu’à recevoir la question de Lucile, 26 ans, qui se demande s’il faut laisser tomber la Saint-Valentin ? Effectivement, rien ne nous oblige à fêter l’amour à date fixe, mais dans une période où se faire plaisir est devenu vital, pourquoi ne pas en profiter ? Côté romance toujours, Valentin veut savoir comment faire pour annoncer une rupture d’ici la Saint-Valentin. Théo en revanche voudrait des conseils pour s’habiller de façon à surprendre sa moitié et Nadelia voudrait éviter les cadeaux matérialistes et pas très originaux.