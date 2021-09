La Zone Mazaurette spéciale actu : la contraception devient gratuite jusqu’à 25 ans

Bonne nouvelle : le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans. La mesure sera effective à partir du premier janvier 2022 et concerne tous les types de contraception. Protéger les mineurs sur internet était l’une des promesses du président. Deux ans plus tard, toujours rien. Pour cause : il est quasiment impossible de contrôler ce qu’il se passe en ligne. Pour faire avancer la protection des mineurs, les associations E-Enfance et la Voix de l’enfant ont exigé de la part des fournisseurs d’accès à internet qu’ils bloquent les plateformes pornographiques jusqu’à ce qu’un contrôle fiable de l’âge de ses utilisateurs soit mis en place. Côté séduction, une autre bonne nouvelle : les Françaises sont de plus en plus nombreuses à faire le premier pas en matière de drague.