La Zone Mazaurette spéciale actu : le vote des Français selon leur sexualité

Parce que le sexe, c’est aussi parfois de la politique, on s’est aperçus qu’il existe des liens entre les préférences sexuelles des Français et leur façon de voter. Cette année, l’IFOP nous apprend par exemple qu’on est très porté sur le sexe oral et la multiplication des partenaires à l’extrême-gauche et qu’on est au contraire davantage porté sur le sexe anal quand on vote extrême droite. Aux États-Unis, la Cour Suprême a autorisé le Texas à mettre en place une loi réduisant drastiquement l’accès à l’avortement. Désormais, l’avortement n’est plus possible que jusqu’à 6 semaines de grossesse et l’État encourage ses habitants à dénoncer les contrevenants.