La Zone Mazaurette spéciale ados : prendre soin de soi et de sa santé mentale

L’actu qui touche les jeunes en ce début de 2022 est elle aussi sanitaire, mais plus intime. La presse rapporte une flambée de cas d’infection sexuellement transmissible chez les jeunes. La faute au Covid, les dépistages ont baissé de 60% lors des premiers mois de la pandémie. Et qui dit moins de dépistages dit plus de risques de propagation. Autre actualité, encore moins réjouissante, Santé Publique France a annoncé une hausse des gestes suicidaires chez les adolescents en 2021, particulièrement chez les jeunes filles. On en parle avec Maïa Mazaurette.