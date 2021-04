La Zone Mazaurette : pourquoi parler de "relou" est un euphémisme mal placé

Toutes les semaines, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions qu’on se pose sur la sexualité, le couple, l’amour et le corps. Le mardi, elle répond aux questions des couples. Avant toute chose cette semaine, puisque la consommation de cannabis fait une fois de plus la Une, Maïa Mazaurette répond à LA question qui tue : quels sont les effets de la drogue sur la sexualité ? Ça tombe bien, il existe plein d’études sur la question, en sciences sociales, en médecine, en addictologie et même en urologie. Maïa Mazaurette répond ensuite à une autre question qui résonne dans l’actualité : c’est quoi, concrètement, un relou ? À partir de quel moment le dragueur lourd devient-il menaçant ? Est-ce qu’on peut vraiment parler de « relou » quand il s’agit de faits d’agressions et de viols ? Enfin, Maïa Mazaurette répond à Hugo, qui se demande si les écrans peuvent nuire au couple et détruire la drague.