La zone Mazaurette spéciale couples : la masturbation n’est pas du gaspillage, n’en déplaise à certains

Tous les mardis, Maïa Mazaurette répond aux questions des couples. En ce 1er jour de confinement et de fermeture des écoles, elle s’interroge sur ce point particulier : les parents doivent-ils enseigner l’éducation sexuelle à leurs enfants ? La réponse est oui, mais pas de panique si la question vous angoisse : il n’est pas question de parler de ses préférences à ses enfants, ni d’empiéter sur les leurs. Pour s’aider, il est possible de consulter le site de l’Education nationale qui préconise trois grands thèmes : les connaissances biologiques sur le corps et son fonctionnement et la santé, un second thème plus « émotionnel » qui traite les identités de genre et l’orientation sexuelle et enfin un thème « social » qui regroupe les stéréotypes de genre, le consentement, le harcèlement, les normes, les lois et la prévention des violences. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur une polémique qui nous a marqué cette semaine. Interrogé sur Radio Notre-Dame, monseigneur Michel Aupetit a comparé la masturbation au « gaspillage alimentaire ». Alors en vrai, à quoi ça sert la masturbation ? Entre autres, à accéder à des sentiments d’euphorie, de confiance et de relaxation. Mais aussi à réduire le stress, apaiser les tensions et les douleurs et à s’endormir plus vite.