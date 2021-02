La zone Mazaurette spéciale enfants: est-ce qu’on peut avoir plusieurs amoureux ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Les enfants aussi se posent plein de questions sur l’amour et le couple et à quelques jours de la Saint-Valentin, eux aussi en ont parfois gros sur la patate. La preuve avec Alexis, qui ne comprend pas pourquoi c’est si dur de trouver une Valentine ou avec Thomas et Emily qui aimeraient bien avoir plusieurs amoureux si c’est possible, ou encore avec Héloïse, qui se demande si porter une brassière ça fait pousser les seins ? Spoiler alert : non. Mais Maïa Mazaurette répond quand même à toutes leurs questions.