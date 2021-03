La zone Mazaurette spéciale enfants : oui, on peut être un garçon aux cheveux longs

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions que les enfants se posent sur le couple, l’amour et la sexualité. Ce mercredi, elle répond à Maïden qui se demande pourquoi on est amoureux, à Léon qui veut savoir quoi répondre quand on le prend pour une fille à cause de ses cheveux longs, à Capucine qui se demande pourquoi elle et ses copines parlent souvent de sexualité à la récréation et à Anaëlle qui aimerait ne plus avoir peur d’être agressée.