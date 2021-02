La zone Mazaurette spéciale enfants : peut-on tomber amoureux d’autre chose qu’un humain ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions que se posent les enfants et les ados sur l’amour, le couple et la sexualité. Cette semaine, elle répond à Lubna, 9 ans, qui se demande pourquoi la sexualité et la nudité c’est dégoûtant ; à Robin qui demande si « le petit Q » est un gros mot ; à Saori, qui se demande si on peut tomber amoureux d’autre chose que des humains et à Rayan qui veut savoir si le chocolat produit les mêmes effets que l’amour.