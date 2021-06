La Zone Mazaurette spéciale kids : Batman peut-il faire des cunnilingus ?

L’Allemand Mats Hummel a marqué contre son camp mardi soir à Munich contre les Bleus. Faire perdre son équipe, ce n’est jamais marrant, mais ça arrive à tout le monde : aussi bien dans le sport, qu’au travail ou à l’école. Et comme ça arrive tout le temps, le mieux pour affronter une situation embarrassante, c’est de s’y préparer. Premier conseil : pas la peine de faire comme si de rien n’était, c’est normal d’être gêné. Pas la peine non plus d’accuser les autres, le soleil ou le vent : le mieux, c’est encore d’avoir le courage d’admettre qu’on a fait une erreur. Et surtout de ne pas se laisser démoraliser. À quoi sert la puberté ? La question, posée par Tessa, est très importante. En fait, la puberté existe parce que tous les humains sont fondamentalement amenés à évoluer – un peu comme les Pokémon. Enfin, les super-héros peuvent-ils faire des cunnilingus ? Les héros sont-ils seulement sexués ? C’est la polémique qui agite les fans de Comics ces derniers jours. Une scène de cunnilingus devait apparaître dans la saison 3 de la série Harley Quinn, destinée aux jeunes adultes. Sauf qu’elle a été supprimée sans plus de cérémonie. La raison ? « Les héros ne font pas ça » et en plus ça ferait du mal au marché des produits dérivés. Vraiment ?