La Zone Mazaurette spéciale kids - Blanche-Neige et les polémiques : peut-on encore lire des contes de fées ?

Napoléon s’invite aussi dans la chronique de Maïa Mazaurette. Napoléon, dont le racisme et la misogynie inspirent les critiques et dont l’héritage inspire les présidents est aussi connu des plus petits. Pour eux, il est un conquérant au beau cheval et au chapeau un peu bizarre. Alors, les enfants aiment Napoléon, mais Napoléon aimait-il les enfants ? À priori, pas tellement. Dans son Code Civil de 1804, il imposait notamment le « droit de correction paternelle » qui donnait le droit à tout père de mettre son enfant en prison sur simple demande et ce jusqu’à ses 21 ans. Autre figure héroïque, autre polémique : aux Etats-Unis, Blanche-Neige fait débat. Alors que Disneyland vient de rouvrir ses portes en Californie, l’attraction « Blanche-Neige » a fait peau neuve pendant la fermeture. Problème : la scène du baiser, lorsque le prince vient sauver sa princesse alors qu’elle est endormie, ne passe plus vraiment en 2021. Dans la loi française, embrasser quelqu’un par surprise constitue de fait une agression sexuelle. D’où cette question : peut-on encore lire des contes de fée aujourd’hui ? Pour terminer, Maïa Mazaurette répond à la question d’Eva qui veut savoir comment s’assurer que les sentiments qu’elle éprouve sont partagés.