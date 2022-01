La Zone Mazaurette spéciale kids : c’est quoi la "loi du silence" ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants et aux ados. Cette semaine, elle revient sur les paroles de Valérie Pécresse sur la « loi du silence » qui entoure les violences sexuelles. Elle nous parle aussi d’un changement important au niveau de la loi : il sera bientôt possible de choisir soi-même son nom de famille. Actuellement en France, l’immense majorité des nouveaux nés se voient attribués le nom de leur père, rarement celui de leur mère. En cas de désaccord entre les parents, le nom du père l’emportait systématiquement. Désormais, il sera possible de choisir, une fois dans sa vie, le nom qu’on souhaite porter.