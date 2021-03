La zone Mazaurette spéciale kids : c’est quoi le désir ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions que se posent les enfants et les adolescents sur l’amour, le couple, le corps et la sexualité. Cette semaine, elle commence par leur expliquer ce qu’est le concept de « non-mixité » dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Maïa Mazaurette répond ensuite à Hugo qui se demande comment faire pour avoir une amoureuse, à Stella qui veut savoir ce qu’est le désir et à Vaiana qui se demande si les ados doivent écouter leurs parents ou leurs envies ?