La Zone Mazaurette spéciale kids : c'est quoi les stéréotypes de genre ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des enfants et des adolescents sur l’amour, le couple, le corps et la sexualité. Ce mercredi, jour de réouverture des terrasses, elle nous dit à partir de quel âge on peut aller dans un bar. Et puisque l’actualité, c’est aussi la vaccination, Maïa Mazaurette se demande quand les plus jeunes pourront être vaccinés. Elle répond ensuite à Garance qui veut comprendre ce que sont les stéréotypes et s’interroge sur la façon de trouver sa place quand on devient la belle-mère de quelqu’un.