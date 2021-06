La zone Mazaurette spéciale kids : comment éviter les mauvaises rencontres sur les applis ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions des enfants et des ados. Cette semaine, elle répond à Titoan, 4 ans, qui veut savoir s’il a le droit d’épouser sa maman. Et malheureusement pour lui, la réponse est non : les mariages sont interdits au sein de la famille. Ça vaut pour les parents et les enfants, mais aussi pour les frères et sœurs, les oncles et nièces, les grands-parents et les papas, etc. Si c’est interdit, c’est parce que ça mélange des types d’amour qui sont impossibles à mélanger : on ne peut pas mettre l’amour familial au même endroit que l’amour romantique. Elle répond ensuite à Ysia, 16 ans, qui veut savoir comment faire comprendre à ses parents qu’elle a l’âge d’avoir des relations amoureuses. D’abord avec un peu de statistiques : en France, le premier baiser est à 14 ans pour les filles, 13 ans et demi pour les garçons. Pour le premier rapport sexuel, c’est 17 ans pour les garçons et 17 ans et demi pour les filles. Et dans tous les cas, le plus important, c’est de se fier à son envie, pas aux statistiques, pas aux histoires des autres. Enfin, Maïa Mazaurette répond à Eve, 18 ans, qui veut savoir comment éviter les mauvaises rencontres sur les applis. Pour ça, plusieurs conseils : d’abord passer un coup de fil ou un appel en visio avant de rencontrer la personne en vrai. Ensuite, choisir un lieu fréquenté et en extérieur pour la rencontre et poser dès le départ une limite au rendez-vous (30 minutes, 45 minutes ou 1h). Et surtout, ne jamais oublier qu’on a toujours le droit de se lever et de partir, sans avoir à se justifier.